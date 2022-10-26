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В Баку затоплены объекты, расположенные в месте прорыва водопровода

В Баку затоплены объекты, расположенные в месте прорыва водопровода В результате аварии на магистральном водопроводе в Ясамальском районе Баку затоплены объекты, расположенные на данной территории.
Происшествия
26 октября 2022 г. 10:51
В Баку затоплены объекты, расположенные в месте прорыва водопровода

В результате аварии на магистральном водопроводе в Ясамальском районе Баку затоплены объекты, расположенные на данной территории.

Как сообщает Report, работы по откачке воды на месте прорыва водопровода продолжаются.

Авария на магистральном водопроводе диаметром 1400 мм по улице Асада Ахмадова в Ясамальском районе Баку произошла сегодня утром.

К месту происшествия стянуты силы Министерства по чрезвычайным ситуациям. На данный момент производится откачка воды с территории техникой Государственной противопожарной службы МЧС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda qəza baş verən ərazidə obyektləri su basıb

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