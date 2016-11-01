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    В Баку бывший подсудимый ранен из огнестрельного оружия - ОБНОВЛЕНО

    Выяснилось имя человека, совершившего вооруженный инцидент в Баку

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Выяснилось имя человека, совершившего вооруженный инцидент в Баку.

    Как сообщает Report, им является ранее судимый Ильгар Алиев 1985 года рождения.

    Он был задержан сотрудниками полиции.

    Напомним, что случай зарегистрирован в поселке 2-й Забрат Сабунчинского района.

    Согласно информации Абдулов Васиф Юсиф оглу (1991 г.р.) получил тяжелые телесные повреждения в результате выстрела из огнестрельного оружия на улице. Раненый был госпитализирован и прооперирован.

    По данному факту проводится расследование. Начались поиски виновного в совершении преступления.

    Отметим, что В.Абдулов ранее был судим по ст. 221.1 (хулиганство) Уголовного кодекса.

    Расследование по факту продолжается.

    Первая новость опубликована в 9.41

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Баку произошел вооруженный инцидент.

    Как сообщает Report, случай зарегистрирован в поселке 2-й Забрат Сабунчинского района. 

    Согласно информации Абдулов Васиф Юсиф оглу (1991 г.р.) получил тяжелые телесные повреждения в результате выстрела из огнестрельного оружия на улице. Раненый был госпитализирован и прооперирован.

    По данному факту проводится расследование. Начались поиски виновного в совершении преступления.

    Отметим, что В.Абдулов ранее был судим по ст. 221.1 (хулиганство) Уголовного кодекса.

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