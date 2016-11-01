В Баку бывший подсудимый ранен из огнестрельного оружия - ОБНОВЛЕНО

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Выяснилось имя человека, совершившего вооруженный инцидент в Баку.
Как сообщает Report, им является ранее судимый Ильгар Алиев 1985 года рождения.
Он был задержан сотрудниками полиции.
Напомним, что случай зарегистрирован в поселке 2-й Забрат Сабунчинского района.
Согласно информации Абдулов Васиф Юсиф оглу (1991 г.р.) получил тяжелые телесные повреждения в результате выстрела из огнестрельного оружия на улице. Раненый был госпитализирован и прооперирован.
По данному факту проводится расследование. Начались поиски виновного в совершении преступления.
Отметим, что В.Абдулов ранее был судим по ст. 221.1 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Расследование по факту продолжается.
Первая новость опубликована в 9.41
Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Баку произошел вооруженный инцидент.
Как сообщает Report, случай зарегистрирован в поселке 2-й Забрат Сабунчинского района.
Согласно информации Абдулов Васиф Юсиф оглу (1991 г.р.) получил тяжелые телесные повреждения в результате выстрела из огнестрельного оружия на улице. Раненый был госпитализирован и прооперирован.
По данному факту проводится расследование. Начались поиски виновного в совершении преступления.
Отметим, что В.Абдулов ранее был судим по ст. 221.1 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Crime News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook