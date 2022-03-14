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В Баку убили ударом ножа 34-летнего мужчину

В Баку убили ударом ножа 34-летнего мужчину 13 марта, в 01:00, в прокуратуру Хатаинского района поступила информация об обнаружении тела Орхана Сеидова, 1988 года рождения, со следами насильственной смерти.
Происшествия
14 марта 2022 г. 03:56
В Баку убили ударом ножа 34-летнего мужчину

13 марта, в 01:00, в прокуратуру Хатаинского района поступила информация об обнаружении тела Орхана Сеидова, 1988 года рождения, со следами насильственной смерти.

Как сообщили Report из пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, в ходе предварительного расследования были выявлены подозрения в том, что Парвиз Гасанов, 1999 года рождения, умышленно убил О.Сеидова, нанеся ему многочисленные ножевые ранения в ходе личного конфликта.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК АР (умышленное убийство). П.Гасанов задержан в качестве подозреваемого. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 34 yaşlı şəxs bıçaqlanaraq öldürülüb

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