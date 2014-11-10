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    В Баку зарегистрировано три случая отравления лекарствами

    По каждому из трех фактов ведется следствие

    Баку. 10 ноября.REPORT.AZ/ В Баку три человека доставлены в больницу с диагнозом отравление. Как передает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана, 9 ноября жительница поселка Бина Хазарского района Айсель Гасымова, жительница поселка Масазыр Абшеронского района Зейнаб Гулузаде, а также жительница поселка Сарай Улькер Гафарова были госпитализированы из-за отравления лекарствами.

    По каждому из фактов проводится расследование.

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