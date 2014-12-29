В Баку зарегистрирована попытка массового самоубийства - ОБНОВЛЕНО

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Лица, предпринявшие попытку самоубийства в поселке Гарачухур Сураханского района, спасены. Об этом сообщили Report в Сураханском районном управлении полиции (РУП). По их сведениям, привлеченные к месту происшествия спасатели в процессе переговоров с данными лицами убедили их не совершать самоубийство. Спасенные лица были доставлены в 32-ое отделение полиции Сураханского РУП.

На данный момент устанавливаются их личности и причины попытки самоубийства.





Первоначальная версия опубликована в 16:29

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ В Баку зарегистрирована попытка самоубийства несколькими лицами. Об этом сообщили Report в Сураханском районном управлении полиции.

Так, в поселке Гарачухур Сураханского района в недостроенном здании недалеко от последней остановки пассажирского автобуса №81 5 человек предприняли попытку суицида. К месту происшествия привлечены сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели ведут переговоры с лицами, намеревающимися совершить самоубийство.