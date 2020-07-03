В Баку больной коронавирусом вышел за покупками

В Баку зараженного коронавирусом обнаружили в магазине

В Сабаильском районе столицы в общественном месте был установлен зараженный инфекцией COVID-19, он был препровожден в место проживания и получил предупреждение.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, прописанный по улице Расула Рзы Исрафил Мусаев 1946 г.р. лечился дома в связи с положительным ответом теста на COVID-19.

В результате соответствующих мероприятия, проведенных сотрудниками Сабаильского РУП, И.Мусаев был обнаружен в магазине.

С мужчиной была проведена профилактическая беседа, ему разъяснили, что подобный поступок опасен для жизни и здоровья других людей. Полиция обеспечила проведение по данному адресу дезинфекционных работ.