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В Баку больной коронавирусом вышел за покупками

В Баку больной коронавирусом вышел за покупками В Баку зараженного коронавирусом обнаружили в магазине
Происшествия
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3 июля 2020 г. 15:33
В Баку больной коронавирусом вышел за покупками

В Сабаильском районе столицы в общественном месте был установлен зараженный инфекцией COVID-19, он был препровожден в место проживания и получил предупреждение.

Как сообщили Report в пресс-службе Главного управления полиции города Баку, прописанный по улице Расула Рзы Исрафил Мусаев 1946 г.р. лечился дома в связи с положительным ответом теста на COVID-19.

В результате соответствующих мероприятия, проведенных сотрудниками Сабаильского РУП, И.Мусаев был обнаружен в магазине.

С мужчиной была проведена профилактическая беседа, ему разъяснили, что подобный поступок опасен для жизни и здоровья других людей. Полиция обеспечила проведение по данному адресу дезинфекционных работ.

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