​В Баку загорелся пассажирский автобус

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе столицы загорелся пассажирский автобус.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), загорелся двигатель принадлежащего ООО "TRANSQEYT" пассажирского автобуса марки "Daewoo". Пожар охватил также 5 сидений в задней части автобуса. Из-за высокой температуры пластические материалы внутри автобуса подверглись деформации. Прибывшим пожарникам удалось предотвратить распространение огня на остальную часть автобуса.