В Баку загорелся пассажирский автобус

В Баку загорелся пассажирский автобус

В Баку загорелся пассажирский автобус. Об этом Report сообщили в Главном государственном управлении дорожной полиции. В сообщении говорится, что инцидент был зафиксирован сегодня около 13:00 на улице Ингилаба Исмаилова, в поселке Кёхне Гюнешли Ха

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В Баку загорелся пассажирский автобус.



Об этом Report сообщили в Главном государственном управлении дорожной полиции.



В сообщении говорится, что инцидент был зафиксирован сегодня около 13:00 на улице Ингилаба Исмаилова, в поселке Кёхне Гюнешли Хатаинского района столицы.



Так, по предварительной информации, автобус Isuzu с государственным регистрационным номером 99-JU-545 загорелся из-за короткого замыкания в его двигателе.



Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Автобус полностью сгорел. Подпишитесь на наш Telegram канал