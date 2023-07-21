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В Баку загорелся пассажирский автобус

В Баку загорелся пассажирский автобус В Баку загорелся пассажирский автобус. Об этом Report сообщили в Главном государственном управлении дорожной полиции. В сообщении говорится, что инцидент был зафиксирован сегодня около 13:00 на улице Ингилаба Исмаилова, в поселке Кёхне Гюнешли Ха
Происшествия
21 июля 2023 г. 14:57
В Баку загорелся пассажирский автобус

В Баку загорелся пассажирский автобус.

Об этом Report сообщили в Главном государственном управлении дорожной полиции.

В сообщении говорится, что инцидент был зафиксирован сегодня около 13:00 на улице Ингилаба Исмаилова, в поселке Кёхне Гюнешли Хатаинского района столицы.

Так, по предварительной информации, автобус Isuzu с государственным регистрационным номером 99-JU-545 загорелся из-за короткого замыкания в его двигателе.

Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Автобус полностью сгорел.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda sərnişin avtobusu yanıb

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