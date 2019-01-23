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    В Баку загорелся Mercedes

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ На улице Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку (напротив торгового центра "Ganjlik Mall") загорелся автомобиль марки Mercedes-Benz E-klass.

    Как сообщает Report, возгорание началось в двигателе автомобиля. 

    На тушение транспортного средства были привлечены три пожарные машины. 

    Распространение огня на более обширную территорию было предотвращено. 

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