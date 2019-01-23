В Баку загорелся Mercedes

23 января, 2019 14:13

https://report.az/storage/news/ff49e9d6d2a1159ae9a96ce931547fa7/15070509-cc03-462d-aa89-9194e42fceca_292.jpg Баку. 23 января. REPORT.AZ/ На улице Фатали хана Хойского в Наримановском районе Баку (напротив торгового центра "Ganjlik Mall") загорелся автомобиль марки Mercedes-Benz E-klass. Как сообщает Report, возгорание началось в двигателе автомобиля. На тушение транспортного средства были привлечены три пожарные машины. Распространение огня на более обширную территорию было предотвращено.

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