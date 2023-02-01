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В Баку загорелся автомобиль

В Баку загорелся автомобиль На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о возгорании автомобиля на ул. Микаила Мушфига в Ясамальском районе Баку.
Происшествия
1 февраля 2023 г. 11:22
В Баку загорелся автомобиль

На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о возгорании автомобиля на ул. Микаила Мушфига в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает Report, при оценке оперативной ситуации было установлено, что водитель легкового автомобиля марки Toyota потерял управление и врезался в бордюр, в результате чего возникло возгорание.

Пожар был локализован прибывшими на место силами Государственной службы пожарной охраны.

В результате инцидента сгорели быстро воспламеняемые части двигателя и панель управления. Остальные части автомобиля не пострадали.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda səkiyə çırpılan avtomobil yanıb

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