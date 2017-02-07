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    В Баку загорелась квартира, обнаружено тело хозяйки

    По факту ведется расследование

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В Баку загорелась квартира, обнаружено тело хозяйки.

    Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям.

    Так, пожар начался в одной из комнат двухкомнатной квартиры площадью 40 кв. метров на третьем этаже пятиэтажного дома в Ясамальском районе Баку. Пламя охватило площадь в 6 кв. метров.

    На месте происшествия пожарные обнаружили тело хозяйки Гулиевой Тофиги Лелекиши гызы 1940 г.р. Остальную часть квартиры удалось уберечь от огня. Пламя локализовано.

    По факту ведется расследование. 

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