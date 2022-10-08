В Баку загорелась крыша жилого дома

На крыше жилого дома на проспекте Гара Гараева Низаминского района города Баку произошло возгорание.

На крыше жилого дома на проспекте Гара Гараева Низаминского района города Баку произошло возгорание.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, согласно поступившему на горячую линию "112" вызову, на место возгорания выехали сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных с применением техники специального назначения пожар удалось потушить в короткие сроки и не допустить его распространения в квартиры.

Пожарным также удалось спасти мужчину, который находился в это время на крыше здания, и вел бродяжнический образ жизни.