В Баку загорелась крыша жилого дома

На крыше жилого дома на проспекте Гара Гараева Низаминского района города Баку произошло возгорание.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, согласно поступившему на горячую линию "112" вызову, на место возгорания выехали сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных с применением техники специального назначения пожар удалось потушить в короткие сроки и не допустить его распространения в квартиры.
Пожарным также удалось спасти мужчину, который находился в это время на крыше здания, и вел бродяжнический образ жизни.