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В Баку загорелась крыша жилого дома

В Баку загорелась крыша жилого дома На крыше жилого дома на проспекте Гара Гараева Низаминского района города Баку произошло возгорание.
Происшествия
8 октября 2022 г. 09:40
В Баку загорелась крыша жилого дома

На крыше жилого дома на проспекте Гара Гараева Низаминского района города Баку произошло возгорание.

Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, согласно поступившему на горячую линию "112" вызову, на место возгорания выехали сотрудники Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных с применением техники специального назначения пожар удалось потушить в короткие сроки и не допустить его распространения в квартиры.

Пожарным также удалось спасти мужчину, который находился в это время на крыше здания, и вел бродяжнический образ жизни.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yaşayış binasında yanğın olub

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