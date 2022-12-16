О нас

В Баку зафиксировано 25 тыс. фактов незаконной парковки на остановках

В Баку зафиксировано 25 тыс. фактов незаконной парковки на остановках В этом году на автобусных остановках в Баку зарегистрировано более 25 тыс. правонарушений.
Происшествия
16 декабря 2022 г. 13:52
В Баку зафиксировано 25 тыс. фактов незаконной парковки на остановках

В этом году на автобусных остановках в Баку зарегистрировано более 25 тыс. правонарушений.

Об этом Report сказал старший инспектор Главного управления государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку, майор полиции Араз Аскерли.

Представитель ГДП обратился к водителям, незаконно паркующим автомобили на автобусных остановках:

"С целью обеспечения беспрерывного и безопасного движения общественного транспорта, а также безопасности на проезжей части пассажиров, пользующихся общественным транспортом, просим водителей строго соблюдать правила парковки близи автобусных остановок. В противном случае каждый водитель должен знать, что парковка на площадке остановки транспортных средств общего пользования или на расстоянии менее 15 метров от дорожных знаков подразумевает применение штрафа в размере 40 манатов".

"В 2022 году на автобусных остановках в Баку было зафиксированы более 25 тыс. правонарушений. Просим каждого участника движения проявлять уважение к другим водителям на дорогах, а также уважать права лиц, пользующихся автобусами, воздерживаться от административно наказуемых действий и с понимаем относиться к надлежащему управлению потоком движения на столичных дорогах во избежание создания искусственных заторов", - подчеркнул А.Аскерли.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu il Bakıda avtobus dayanacaqlarında 25 000-dən çox qayda pozuntusu aşkarlanıb

Экслюзивные новости

Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi