В Баку зафиксировано 25 тыс. фактов незаконной парковки на остановках

В этом году на автобусных остановках в Баку зарегистрировано более 25 тыс. правонарушений.

В этом году на автобусных остановках в Баку зарегистрировано более 25 тыс. правонарушений.

Об этом Report сказал старший инспектор Главного управления государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку, майор полиции Араз Аскерли.

Представитель ГДП обратился к водителям, незаконно паркующим автомобили на автобусных остановках:

"С целью обеспечения беспрерывного и безопасного движения общественного транспорта, а также безопасности на проезжей части пассажиров, пользующихся общественным транспортом, просим водителей строго соблюдать правила парковки близи автобусных остановок. В противном случае каждый водитель должен знать, что парковка на площадке остановки транспортных средств общего пользования или на расстоянии менее 15 метров от дорожных знаков подразумевает применение штрафа в размере 40 манатов".

"В 2022 году на автобусных остановках в Баку было зафиксированы более 25 тыс. правонарушений. Просим каждого участника движения проявлять уважение к другим водителям на дорогах, а также уважать права лиц, пользующихся автобусами, воздерживаться от административно наказуемых действий и с понимаем относиться к надлежащему управлению потоком движения на столичных дорогах во избежание создания искусственных заторов", - подчеркнул А.Аскерли.