В Баку задушившего жену мужчину отправили на принудительное лечение

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Мусаддига Алиева, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева был оглашен приговор.

Согласно приговору, судьи сочли М.Алиева невменяемым, было принято решение о принудительном лечении подсудимого.

Убийство было совершено в прошлом году в поселке Локбатан Гарадагского района Баку. Мусаддиг Гудрат оглу Алиев 1969 г.р. задушил веревкой свою жену Офелию Иманову 1974 г.р. Против М.Алиева было выдвинуто обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Во время допроса он заявил, что совершил убийство из-за ревности.