В Баку задержаны подозреваемые в вымогательстве и поджоге автомобиля предпринимателя

14:00 В Баку задержаны вымогатели, организовавшие поджог автомобиля владельца одного из ресторанов, расположенных в Сабунчинском районе Баку. Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. Сообщается, что Джейхун Абдуллаев, Нурлан

В Баку задержаны подозреваемые в вымогательстве, требовавшие 100 тысяч манатов у владельца одного из столичных ресторанов в Сабунчинском районе и поджоге его автомобиля.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что Джейхун Абдуллаев, Нурлан Мамедов и Руслан Абдуллаев были задержаны в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 13-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции (РУП).

В ходе расследования было установлено, что Нурлан Мамедов по указанию Джейхуна Абдуллаева позвонил потерпевшему с иностранного телефонного номера, представился Магой и потребовал 100 тыс. манатов. Потерпевший отказался, после чего злоумышленники вступили в сговор с Русланом Абдуллаевым и организовали поджог автомобиля предпринимателя марки Lexus, припаркованный у его дома в поселке Бакиханова.

Собранные в отделении полиции материалы были переданы в Сабунчинское районное управление полиции, ведется следствие.