В Баку задержаны вооруженные лица

В Сабунчинском районе Баку задержаны вооруженные лица.

В Сабунчинском районе Баку задержаны вооруженные лица.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 15-го отдела полиции Сабунчинского районного управления полиции, был задержан ранее судимый Рауф Юсифов (1973 г.р). Во время досмотра при нем были обнаружены один пистолет Макарова, 16 патронов и один магазин для патронов.

Сотрудниками Сабунчинского РУП в ходе еще одного оперативного мероприятия на территории поселка Маштага был задержан ранее судимый Рамин Алхасов (1979 г.р). При обыске во дворе его дома был обнаружен один автомат Калашникова и 15 патронов к нему.

Еще один житель Сабунчинского района добровольно сдал полиции охотничье ружье, на которое он не имел соответствующих документов.