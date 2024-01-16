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В Баку задержаны вооруженные лица

В Баку задержаны вооруженные лица В Сабунчинском районе Баку задержаны вооруженные лица.
Происшествия
16 января 2024 г. 10:14
В Баку задержаны вооруженные лица

В Сабунчинском районе Баку задержаны вооруженные лица.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 15-го отдела полиции Сабунчинского районного управления полиции, был задержан ранее судимый Рауф Юсифов (1973 г.р). Во время досмотра при нем были обнаружены один пистолет Макарова, 16 патронов и один магазин для патронов.

Сотрудниками Сабунчинского РУП в ходе еще одного оперативного мероприятия на территории поселка Маштага был задержан ранее судимый Рамин Алхасов (1979 г.р). При обыске во дворе его дома был обнаружен один автомат Калашникова и 15 патронов к нему.

Еще один житель Сабунчинского района добровольно сдал полиции охотничье ружье, на которое он не имел соответствующих документов.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda silahlı şəxslər saxlanılıb

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