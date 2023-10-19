В Баку задержаны водители такси, управлявшие автомобилями в состоянии наркотического опьянения

Сотрудники дорожной полиции выявили и привлекли к ответственности водителей такси, управлявших автомобилями в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Сотрудники дорожной полиции выявили и привлекли к ответственности водителей такси, управлявших автомобилями в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве уточнили, что в Баку было выявлено 20 водителей такси, управлявших транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, 51 - в состоянии алкогольного опьянения.

Большинство из них - водители автомобилей марки Toyota Prius. Некоторые из них под видом работы в такси занимались наркокурьерством.