О нас

В Баку задержаны водители такси, управлявшие автомобилями в состоянии наркотического опьянения

В Баку задержаны водители такси, управлявшие автомобилями в состоянии наркотического опьянения Сотрудники дорожной полиции выявили и привлекли к ответственности водителей такси, управлявших автомобилями в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.
Происшествия
19 октября 2023 г. 17:51
В Баку задержаны водители такси, управлявшие автомобилями в состоянии наркотического опьянения

Сотрудники дорожной полиции выявили и привлекли к ответственности водителей такси, управлявших автомобилями в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве уточнили, что в Баку было выявлено 20 водителей такси, управлявших транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения, 51 - в состоянии алкогольного опьянения.

Большинство из них - водители автомобилей марки Toyota Prius. Некоторые из них под видом работы в такси занимались наркокурьерством.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda narkotik təsiri altında taksi sürən şəxslər müəyyən edilib

Другие новости из категории

В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
19 октября 2023 г. 11:44
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
СГБ Азербайджана расследует факты радиопомех, созданных незаконными армянскими вооруженными формированиями воздушным судам
19 октября 2023 г. 09:30
В Гаджигабуле произошло серьезное ДТП, пострадали три человека
В Гаджигабуле произошло серьезное ДТП, пострадали три человека
19 октября 2023 г. 08:39
На магистрали Баку-Газах перевернулся автомобиль, пострадал 4-летний ребенок
На магистрали Баку-Газах перевернулся автомобиль, пострадал 4-летний ребенок
19 октября 2023 г. 05:40
В Хазарском районе Баку перевернулся автомобиль, водитель получил травмы
В Хазарском районе Баку перевернулся автомобиль, водитель получил травмы
19 октября 2023 г. 04:21
В Хатаинском районе Баку 21-летний парень пострадал в ДТП
В Хатаинском районе Баку 21-летний парень пострадал в ДТП
19 октября 2023 г. 01:48
В Баку оштрафована клиника
В Баку оштрафована клиника
18 октября 2023 г. 15:21
Очередное заседание суда по делу Вагифа Хачатуряна состоится 24 октября
ФотоОчередное заседание суда по делу Вагифа Хачатуряна состоится 24 октября
18 октября 2023 г. 12:23
На дороге Мехдиабад-Пиршаги произошло ДТП, есть погибший
На дороге Мехдиабад-Пиршаги произошло ДТП, есть погибший
18 октября 2023 г. 09:26
Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший
Тяжелое ДТП в Баку, есть пострадавший
18 октября 2023 г. 08:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi