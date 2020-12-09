В Баку задержаны участники и организаторы свадьбы

В одном из ресторанов на территории столицы задержали желающих устроить свадьбу.

В одном из ресторанов на территории столицы задержали желающих провести свадьбу.

Как сообщает Report, сотрудники 31-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции предотвратили проведение свадебной церемонии в ресторане ”Хонча" на территории района.

Согласно информации, организатор свадебной церемонии и около 60 человек были задержаны и доставлены в 31-ое отделение полиции.

В настоящее время в отношении лиц, нарушивших карантин, принимаются меры в рамках закона.

Проводятся расследования.

Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев подтвердил факт Report.