В Баку задержаны участники и организаторы свадьбы

В одном из ресторанов на территории столицы задержали желающих провести свадьбу.
Как сообщает Report, сотрудники 31-го отделения полиции Сураханского районного управления полиции предотвратили проведение свадебной церемонии в ресторане ”Хонча" на территории района.
Согласно информации, организатор свадебной церемонии и около 60 человек были задержаны и доставлены в 31-ое отделение полиции.
В настоящее время в отношении лиц, нарушивших карантин, принимаются меры в рамках закона.
Проводятся расследования.
Начальник отдела по связям со СМИ и общественностью пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев подтвердил факт Report.