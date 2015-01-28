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    В Баку задержаны трое криминальных авторитетов

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по различным статьям УК

    Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел Азербайджана проведены очередные успешные операции в области борьбы с преступностью.

    Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства внутренних дел (МВД).

    На основе поступившей информации сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД задержали членов организованной преступной группировки.

    В ходе расследования выяснилось, что имеющие неоднократную судимость за преднамеренное убийство, незаконный оборот наркотических средств, хулиганство и др. преступления жители Баку Джейхун Бахышов, Гаджибала Аббасов и житель Хырдалана Этибар Бахшизаде, собрав вокруг себя склонных к совершению преступления лиц, проводили "незаконные разборки". Представляясь как "влиятельные лица" преступного мира, они путем шантажа занимались "сборами" средств и передавали "выручку" в "кассу" криминального мира.

    При обыске у всех троих задержанных обнаружили героин. Кроме того, у Джейхуна Бахышова изъяли пистолет марки "Макарова", а в квартире Этибара Бахшизаде обнаружили ручную гранату.

    В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по различным статьям УК, следствие продолжается.

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