В Баку задержаны трое криминальных авторитетов

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел Азербайджана проведены очередные успешные операции в области борьбы с преступностью.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства внутренних дел (МВД).

На основе поступившей информации сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД задержали членов организованной преступной группировки.

В ходе расследования выяснилось, что имеющие неоднократную судимость за преднамеренное убийство, незаконный оборот наркотических средств, хулиганство и др. преступления жители Баку Джейхун Бахышов, Гаджибала Аббасов и житель Хырдалана Этибар Бахшизаде, собрав вокруг себя склонных к совершению преступления лиц, проводили "незаконные разборки". Представляясь как "влиятельные лица" преступного мира, они путем шантажа занимались "сборами" средств и передавали "выручку" в "кассу" криминального мира.

При обыске у всех троих задержанных обнаружили героин. Кроме того, у Джейхуна Бахышова изъяли пистолет марки "Макарова", а в квартире Этибара Бахшизаде обнаружили ручную гранату.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по различным статьям УК, следствие продолжается.