В Баку задержаны три человека при попытке продать ртуть

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Задержаны лица, пытавшиеся продать ртуть".

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Так, в результате совместной операции, осуществленной 24-м отделением полиции Низаминского РУП и СГБ района, при попытке сбыть 400 г ртути на месте преступления были задержаны жители Агджабединского района – Тугай Иманов, Адам Исмаилов и ранее судимый Гаджи Гурбанов. В ходе расследования было установлено, что А.Исмаилов сообщил своим подельникам о наличии у него ртути. Затем Г.Гурбанов нашел покупателя, предложив разделить выручку на троих.

По факту в Низаминском РУП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.