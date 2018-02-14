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    В Баку задержаны три человека при попытке продать ртуть

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ "Задержаны лица, пытавшиеся продать ртуть". 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. 

    Так, в результате совместной операции, осуществленной 24-м отделением полиции Низаминского РУП и СГБ района, при попытке сбыть 400 г ртути на месте преступления были задержаны жители Агджабединского района – Тугай Иманов, Адам Исмаилов и ранее судимый Гаджи Гурбанов. В ходе расследования было установлено, что А.Исмаилов сообщил своим подельникам о наличии у него ртути. Затем Г.Гурбанов нашел покупателя, предложив разделить выручку на троих. 

    По факту в Низаминском РУП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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