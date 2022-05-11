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В Баку задержаны торговцы наркотиками

В Баку задержаны торговцы наркотиками В ходе операции, проведенной минувшим днем сотрудниками отдела уголовного розыска и отдела по борьбе с наркотиками Хатаинского РУП, были задержаны 12 человек, занимавшихся продажей наркотиков.
Происшествия
11 мая 2022 г. 14:56
В Баку задержаны торговцы наркотиками

В ходе операции, проведенной минувшим днем сотрудниками отдела уголовного розыска и отдела по борьбе с наркотиками Хатаинского РУП, были задержаны 12 человек, занимавшихся продажей наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

Четверо задержанных занимались сбытом наркотических средств на территории Хатаинского района, а остальные восемь выполняли функцию наркокурьеров.

У задержанных была обнаружена крупная партия героина, марихуаны, опиума и метамфетамина. Задержанные сбывали наркотики на территории Хатаинского и других районов.

По фактам в Следственном отделе управления заведено уголовное дело.

На территории Хатаинского района продолжаются оперативные мероприятия по задержанию лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda polis əməliyyat keçirib, daha 12 nəfər saxlanılıb

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