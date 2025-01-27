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В Баку задержаны серийные воры, ограбившие дома и отели на 278 тыс. манатов

В Баку задержаны серийные воры, ограбившие дома и отели на 278 тыс. манатов Полиция Баку задержала двух подозреваемых в серии краж из домов и отелей столицы.
Происшествия
27 января 2025 г. 15:23
В Баку задержаны серийные воры, ограбившие дома и отели на 278 тыс. манатов

Полиция Баку задержала двух подозреваемых в серии краж из домов и отелей столицы.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, задержанными являются Айсель и Вюсал Зейналовы.

По информации следствия, они похитили у трех жителей Баку золотые украшения на сумму 276 тысяч манатов, а также 1000 манатов наличными и 2 мобильных телефона. Общая сумма причиненного ущерба превышает 278 тыс. манатов.

Примечательно, что во время ограблений Айсель Зейналова использовала специальную одежду, чтобы скрыться от камер видеонаблюдения.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 278 min manat dəyərində oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

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