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В Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын

В Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, в поселке Рамана были задержаны двое лиц, занимавшихся продажей наркотических средств и психотропного вещества - ме
Происшествия
3 августа 2021 г. 15:28
В Баку задержаны продававшие метамфетамин мать и сын

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского районного управления полиции, в поселке Рамана были задержаны двое лиц, занимавшихся продажей наркотических средств и психотропного вещества - метамфетамина.

Как сообщили Report в Министерстве внутренних дел, в ходе операции был задержан житель столицы Довлатали Худавердиев. При нем было обнаружено 86 г героина и 27 г метамфетамина.

В своих показаниях задержанный заявил, что вместе с матерью занимался продажей наркотиков в поселке Рамана. Сотрудники полиции задержали и передали следствию жительницу столицы Махиру Джавадову - мать Довлатали Худавердиева.

При досмотре у женщины были обнаружены и изъяты 605 г героина, 3 г метамфетамина и электронные весы. Махира Джавадова сообщила, что покупала наркотики у иностранного гражданина, личность которого не установлена следствием, а затем расфасовывала и реализовывала их.

Собранные в 12-м отделении полиции материалы направлены в Сабунчинское районное управление полиции. Указанные лица задержаны и привлечены к следствию.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda "patı" satan ana və oğlu saxlanılıb

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