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В Баку задержаны похитители должника

В Баку задержаны похитители должника Обратившаяся в Абшеронское районное управление полиции жительница поселка Хокмели сообщила, что ее муж Гадир 10 июня в районе 19 часов вышел из дома, а около 20 часов, когда она набрала номер мужа, ей ответил неизвестный и сообщил, что у ее мужа имеется д
Происшествия
12 июня 2021 г. 13:48
В Баку задержаны похитители должника

Обратившаяся в Абшеронское районное управление полиции жительница поселка Хокмели сообщила, что ее муж Гадир 10 июня в районе 19 часов вышел из дома, а около 20 часов, когда она набрала номер мужа, ей ответил неизвестный и сообщил, что у ее мужа имеется долг в размере 3 700 манатов. Неизвестный заявил, что мужчина не будет отпущен до возвращения долга.

Как сообщили Report в МВД, сотрудники полиции незамедлительно приняли необходимые меры.

Расследование установило, что жители города Хырдалан и Гянджа М.Мамедов, Э.Ширинзаде и еще один человек насильно усадили Гадира в автомобиль, отвезли в одну из квартир на территории Хатаинского района, где избили, а после позвонили его жене с требованием выплатить 5 000 манатов.

В результате проведенных сотрудниками полиции безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны подозреваемые в совершении преступления Э.Ширинзаде и М.Мамедов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 144 (похищение человека) УК.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda adam oğruları saxlanılıb

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