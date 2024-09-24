О нас

В Баку задержаны подозреваемые в наркоторговле, пытавшиеся скрыться от полиции

В Баку задержаны подозреваемые в наркоторговле, пытавшиеся скрыться от полиции В Баку задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств, пытавшиеся скрыться от полиции.
Происшествия
24 сентября 2024 г. 10:49
В Баку задержаны подозреваемые в наркоторговле, пытавшиеся скрыться от полиции

В Баку задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств, пытавшиеся скрыться от полиции.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 24 сентября около 03:44 на улице З.Ахмедбекова в Ясамальском районе сотрудники полиции подали сигнал "стоять" автомобилю марки Toyota Prius с государственным регистрационным номером 77-XS-413, в котором находились лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств.

Проигнорировав законные требования полиции, автомобиль продолжил движение и остановился, врезавшись в препятствие на территории Насиминского района. Подозреваемые, находившиеся в транспортном средстве, оказали сопротивление сотрудникам полиции и попытались скрыться.

Сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел из табельного оружия и задержали ранее судимых Исмаилова Бахтияра (1991 г.р) и Аждарова Аждара (1980 г.р). Раненый в ногу Аждаров был госпитализирован.

В автомобиле были обнаружены героин, метамфетамин, сильнодействующие лекарственные препараты, предназначенные для продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda polisdən qaçmağa cəhd edən şübhəlilər saxlanılıb, bir nəfər yaralanıb

Другие новости из категории

В Шамахинском районе задержаны карманники
В Шамахинском районе задержаны карманники
24 сентября 2024 г. 09:43
В Барде у наркокурьера изъяли 5 кг наркотиков
В Барде у наркокурьера изъяли 5 кг наркотиков
24 сентября 2024 г. 09:19
В Баку столкнулись два автомобиля, пострадал годовалый ребенок
В Баку столкнулись два автомобиля, пострадал годовалый ребенок
24 сентября 2024 г. 08:17
В Губе столкнулись два автомобиля, один человек погиб, еще один получил ранения
В Губе столкнулись два автомобиля, один человек погиб, еще один получил ранения
24 сентября 2024 г. 01:19
В Ясамальском районе Баку загорелся автомобиль
ВидеоВ Ясамальском районе Баку загорелся автомобиль
23 сентября 2024 г. 22:15
В Дашкесане перевернулся автомобиль, есть погибший
В Дашкесане перевернулся автомобиль, есть погибший
23 сентября 2024 г. 22:10
В Шамкире три человека погибли от удара электрическим током
В Шамкире три человека погибли от удара электрическим током
23 сентября 2024 г. 18:37
В Шамкире произошло ДТП, есть пострадавшие
В Шамкире произошло ДТП, есть пострадавшие
23 сентября 2024 г. 18:23
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 242 мины
На прошлой неделе на освобожденных территориях обезврежено 242 мины
23 сентября 2024 г. 17:07
В Гяндже в жилом доме произошел взрыв, пострадала женщина
В Гяндже в жилом доме произошел взрыв, пострадала женщина
23 сентября 2024 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi