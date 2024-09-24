В Баку задержаны подозреваемые в наркоторговле, пытавшиеся скрыться от полиции

В Баку задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств, пытавшиеся скрыться от полиции.

В Баку задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств, пытавшиеся скрыться от полиции.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 24 сентября около 03:44 на улице З.Ахмедбекова в Ясамальском районе сотрудники полиции подали сигнал "стоять" автомобилю марки Toyota Prius с государственным регистрационным номером 77-XS-413, в котором находились лица, подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств.

Проигнорировав законные требования полиции, автомобиль продолжил движение и остановился, врезавшись в препятствие на территории Насиминского района. Подозреваемые, находившиеся в транспортном средстве, оказали сопротивление сотрудникам полиции и попытались скрыться.

Сотрудники полиции произвели предупредительный выстрел из табельного оружия и задержали ранее судимых Исмаилова Бахтияра (1991 г.р) и Аждарова Аждара (1980 г.р). Раненый в ногу Аждаров был госпитализирован.

В автомобиле были обнаружены героин, метамфетамин, сильнодействующие лекарственные препараты, предназначенные для продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.