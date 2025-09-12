В Баку задержаны подозреваемые в мошенничестве на 35 тыс. манатов

В Баку задержаны лица, подозреваемые в мошенничестве на сумму 35,5 тыс. манатов.

Как сообщили Report в МВД, случаи были зафиксированы в Бинагадинском и Насиминском районах столицы.

По заявлениям потерпевших, злоумышленники, злоупотребив доверием, завладели их деньгами.

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали 36-летнего А.Садыгова, его 38-летнего знакомого Н.Маликова и 24-летнего М.Гулиева.

По фактам ведется расследование.