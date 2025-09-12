В Баку задержаны подозреваемые в мошенничестве на 35 тыс. манатов
Происшествия
- 12 сентября, 2025
- 15:12
В Баку задержаны лица, подозреваемые в мошенничестве на сумму 35,5 тыс. манатов.
Как сообщили Report в МВД, случаи были зафиксированы в Бинагадинском и Насиминском районах столицы.
По заявлениям потерпевших, злоумышленники, злоупотребив доверием, завладели их деньгами.
В результате оперативных мероприятий полицейские задержали 36-летнего А.Садыгова, его 38-летнего знакомого Н.Маликова и 24-летнего М.Гулиева.
По фактам ведется расследование.
Последние новости
15:48
Фото
В Габале похоронен шехид I Карабахской войны Вякиль Гаибов - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
15:46
Фото
В Гобустане похоронен шехид Первой Карабахской войны Джалал Абдуллаев - ОБНОВЛЕНОАрмия
15:42
Заместитель Эрдогана прибыл в Нахчыван - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
15:40
Армения и США обсудили проект TRIPP и наращивание взаимного товарооборотаИнфраструктура
15:34
Глава Минэкономики Грузии обсудила с бизнес-миссией США развитие Среднего коридораИнфраструктура
15:34
Фото
В село Бадара вернулись первые жители - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
15:31
Украина атаковала крупнейший российский нефтеналивной порт в Балтийском мореДругие страны
15:29
Азербайджан обсудил с ACWA Power реализацию проекта опреснения морской водыИнфраструктура
15:27