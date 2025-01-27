В Баку задержаны подозреваемые в мошенничестве на 14 тыс. манатов

В Баку задержаны лица, подозреваемые в мошенничестве и краже.

В Баку задержаны лица, подозреваемые в мошенничестве и краже.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, в полицию поступила информация о присвоении обманным путем более 14 тыс. манатов, принадлежащих трем гражданам.

В результате оперативных мероприятий сотрудников полиции были задержаны подозреваемые в совершении мошенничества 34-летний О.Гурбетли, 38-летний А.Магеррамов и 45-летняя С.Джавадова.

Кроме того, сотрудники полиции задержали ранее судимых 32-летнего Т.Максимова и 38-летнего Э.Кязымова, подозреваемых в краже мобильного телефона и четырех автомобильных шин общей стоимостью 480 манатов.

По обоим фактам ведется расследование.