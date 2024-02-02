В Баку задержаны подозреваемые в краже предметов на сумму более 13 тыс. манатов

В Баку задержаны подозреваемые в краже предметов на сумму более 13 тыс. манатов

В Сабунчинском районе Баку задержаны трое подозреваемых в краже предметов на сумму более 13 тыс. манатов.

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В Сабунчинском районе Баку задержаны трое подозреваемых в краже предметов на сумму более 13 тыс. манатов. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД. В 15-й отдел Управления полиции Сабунчинского района поступила жалоба о краже ремонтно-строительных инструментов и бытовых предметов из двух домов, общей стоимостью 13 тыс. манатов. По итогам расследования на территории жилого массива "Лахиш баглары" задержаны трое подозреваемых - жители города Баку Роял Велиев, Мирахад Гасымов и житель Кюрдамирского района Абузар Нуриев. Расследование продолжается. Подпишитесь на наш Telegram канал