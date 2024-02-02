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В Баку задержаны подозреваемые в краже предметов на сумму более 13 тыс. манатов

В Баку задержаны подозреваемые в краже предметов на сумму более 13 тыс. манатов В Сабунчинском районе Баку задержаны трое подозреваемых в краже предметов на сумму более 13 тыс. манатов.
Происшествия
2 февраля 2024 г. 12:56
В Баку задержаны подозреваемые в краже предметов на сумму более 13 тыс. манатов

В Сабунчинском районе Баку задержаны трое подозреваемых в краже предметов на сумму более 13 тыс. манатов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В 15-й отдел Управления полиции Сабунчинского района поступила жалоба о краже ремонтно-строительных инструментов и бытовых предметов из двух домов, общей стоимостью 13 тыс. манатов.

По итогам расследования на территории жилого массива "Лахиш баглары" задержаны трое подозреваемых - жители города Баку Роял Велиев, Мирахад Гасымов и житель Кюрдамирского района Абузар Нуриев. Расследование продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda evlərdən 13 min manat dəyərində təmir-tikinti alətləri və məişət əşyaları oğurlanıb

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