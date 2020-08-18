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Report Georgia

В каком ресторане задержали представителей криминального мира?

В каком ресторане задержали представителей криминального мира? Операция продолжается
Происшествия
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18 августа 2020 г. 14:40
В каком ресторане задержали представителей криминального мира?
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Стало известно на каком объекте сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД провели операцию против представителей криминального мира в Баку.

Как сообщает Report, операция прошла в ресторане "Карабах" в Хатаинском районе.

Ожидается, что руководство ресторана будет оштрафовано за нарушение правил карантина.

14.40

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провели операцию против представителей криминального мира, собравшихся в одном из ресторанов Баку.

Начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов в ответ на запрос Report сообщил, что операция продолжается и о результатах будет сообщено общественности дополнительно. 

Ночью в результате операции были задержаны около 100 человек.

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Версия на азербайджанском языке Kriminal aləmin 100-ə yaxın nümayəndəsi hansı restoranda saxlanılıb?

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