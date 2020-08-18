В каком ресторане задержали представителей криминального мира?

Операция продолжается

Стало известно на каком объекте сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД провели операцию против представителей криминального мира в Баку.

Как сообщает Report, операция прошла в ресторане "Карабах" в Хатаинском районе.

Ожидается, что руководство ресторана будет оштрафовано за нарушение правил карантина.

14.40

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана провели операцию против представителей криминального мира, собравшихся в одном из ресторанов Баку.

Начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов в ответ на запрос Report сообщил, что операция продолжается и о результатах будет сообщено общественности дополнительно.

Ночью в результате операции были задержаны около 100 человек.