В Баку задержаны наркозависимые, укрывавшиеся в недостроенном здании

Полиция задержала группу наркозависимых лиц, скрывавшихся в недостроенном здании в Ясамальском районе Баку. Поводом для расследования стали кадры, распространившиеся в социальных сетях.

Полиция задержала группу наркозависимых лиц, скрывавшихся в недостроенном здании в Ясамальском районе Баку. Поводом для расследования стали кадры, распространившиеся в социальных сетях.

Об этом Report сообщил сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Джасарат Ганбарлы.

По его словам, в результате проведенных мероприятий были установлены личности подозреваемых. Задержаны и привлечены к ответственности ранее судимые граждане: Гюнель Мамедова, Нурлан Мустафалы, Гюнай Бабаева и Орхан Хагвердиев.