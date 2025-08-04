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В Баку задержаны наркозависимые, укрывавшиеся в недостроенном здании

В Баку задержаны наркозависимые, укрывавшиеся в недостроенном здании Полиция задержала группу наркозависимых лиц, скрывавшихся в недостроенном здании в Ясамальском районе Баку. Поводом для расследования стали кадры, распространившиеся в социальных сетях.
Происшествия
4 августа 2025 г. 10:08
В Баку задержаны наркозависимые, укрывавшиеся в недостроенном здании

Полиция задержала группу наркозависимых лиц, скрывавшихся в недостроенном здании в Ясамальском районе Баку. Поводом для расследования стали кадры, распространившиеся в социальных сетях.

Об этом Report сообщил сотрудник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Джасарат Ганбарлы.

По его словам, в результате проведенных мероприятий были установлены личности подозреваемых. Задержаны и привлечены к ответственности ранее судимые граждане: Гюнель Мамедова, Нурлан Мустафалы, Гюнай Бабаева и Орхан Хагвердиев.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda yarımtikilidə narkotik aludəçiləri saxlanılıb

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