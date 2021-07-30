В Баку задержаны наркоторговцы

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Наримановского районного управления полиции города Баку, была задержана Элаза Мустафаева, занимавшаяся незаконным оборотом наркотических средств.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Наримановского районного управления полиции города Баку, была задержана Элаза Мустафаева, занимавшаяся незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Report в МВД Азербайджана, при ней было обнаружено около 2 гр. метамфетамина.

На допросе было установлено, что Элаза Мустафаева приобрела наркотики у некоего Вугара. В ходе операций был задержан и передан следствию занимающийся сбытом наркотических средств житель Гаджигабульского района Вугар Магеррамов. При нем были обнаружены около 16 гр. героина и метамфетамина.

В своих показаниях Вугар Магеррамов отметил, что иностранный гражданин, с которым он познакомился в социальных сетях, передал ему контрабандным путем крупную партию наркотических средств и психотропных веществ с целью дальнейшего сбыта. Эту партию наркотиков В.Магеррамов привез в Баку для реализации. Сотрудники Наримановского РУП обнаружили в тайнике В.Магеррамова 3 кг. 944 гр. героина и 3 кг. 503 гр. метамфетамина.

По факту в Наримановском РУП заведено уголовное дело по соответствующей статье УК АР.

Э.Мустафаева и В.Магеррамов привлечены к следствию.