О нас

В Баку задержаны наркоторговцы

В Баку задержаны наркоторговцы В районах Баку, известных под названием "Папанин" и "Кубинка", задержаны восемь человек, занимавшихся сбытом наркотических средств и пропагандой наркотиков среди молодежи.
Происшествия
10 марта 2023 г. 12:51
В Баку задержаны наркоторговцы

В районах Баку, известных под названием "Папанин" и "Кубинка", задержаны восемь человек, занимавшихся сбытом наркотических средств и пропагандой наркотиков среди молодежи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

В ходе очередных оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции в районах Баку, известных под названием "Папанин" и "Кубинка" – улицах Джалила Мамедкулизаде, Нахчивани, Асафа Зейналлы и Намика Меликова, были задержаны восемь занимавшихся сбытом и незаконным оборот наркотиков лиц – Эльнара Алиева, Алекпер Абузаров, Джавад Гулиев, Наджмеддин Мехтиев, Руфат Гулиев, Зохраб Дадашбалаев, Вагиф Абдуллаев и Адалят Гасанов.

У задержанных изъято большое количество героина, опиума, метамфетамина и запрещенных к реализации психотропных таблеток.

Задержанные признались, что хранили наркотические средства для личного использования и онлайн-сбыта на территории столицы. В ходе расследования также установлено, что некоторых из задержанных занимались пропагандой наркотиков среди молодежи.

По решению суда в отношении каждого из задержанных принята мера пресечения в виде ареста, оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фото“Papanin” və “Kubinka”da narkotacirlər saxlanılıb

Экслюзивные новости

Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
Политолог: Перевозка военной техники в Карабах - нарушение международного права
8 марта 2023 г. 10:49
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
Эксперт: Пакистан и Азербайджан стремятся углубить двустороннее сотрудничество
7 марта 2023 г. 14:07
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
Статусы агропарков, в деятельности которых выявлены недостатки, будут аннулированы
6 марта 2023 г. 18:40
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
В Азербайджане на территориях агропарков могут быть созданы перерабатывающие предприятия
6 марта 2023 г. 16:13
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
Президент Латвии приедет с официальным визитом в Азербайджан
6 марта 2023 г. 10:53
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi