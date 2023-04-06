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В Баку задержаны муж и жена, подозреваемые в умышленном убийстве

В Баку задержаны муж и жена, подозреваемые в умышленном убийстве В Ени Гюнешли задержаны муж и жена, подозреваемые в умышленном убийстве.
Происшествия
6 апреля 2023 г. 18:50
В Баку задержаны муж и жена, подозреваемые в умышленном убийстве

В Ени Гюнешли задержаны муж и жена, подозреваемые в умышленном убийстве.

Об этом Report сообщили в Сураханской районной прокуратуре.

Отмечено, что 6 апреля около 17:00 в прокуратуру района поступила информация об обнаружении в одной из квартир, расположенных в поселке Ени Гюнешли Сураханского района, тела Мушфига Раджабова, 1970 года рождения, со следами телесных увечий.

В качестве подозреваемых в совершении преступления задержаны Самир Керимов (1984 года рождения) и его супруга Севда Керимова (1979 года рождения).

По данному факту в Сураханской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).

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Версия на азербайджанском языке Yeni Günəşlidə qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən ər və arvad saxlanılıb

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