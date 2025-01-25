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В Баку задержаны лица, совершившие мошенничество на сумму свыше 41 тыс. долларов

В Баку задержаны лица, совершившие мошенничество на сумму свыше 41 тыс. долларов В Баку задержаны лица, совершившие мошенничество на сумму свыше 41 тыс. долларов.
Происшествия
25 января 2025 г. 13:10
В Баку задержаны лица, совершившие мошенничество на сумму свыше 41 тыс. долларов

В Баку задержаны лица, совершившие мошенничество на сумму свыше 41 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство внутренних дел, в полицию поступила информация о присвоении путем мошенничества 41 тыс. долларов США и 5 720 манатов у двух граждан в Насиминском районе.

В результате принятых сотрудниками отделения полиции Насиминского РУП мер были установлены и задержаны подозреваемые в совершении указанных деяний Т.Панахов и Ф.Ахундов.

Помимо этого, сотрудники полиции задержали в Сумгайыте 29-летнего Г.Гусейнов, подозреваемого в присвоении обманным путем 500 манатов.

По фактам ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 41 min dollarlıq dələduzluq edən şəxslər saxlanılıb

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