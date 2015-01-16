Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Баку задержаны лица, совершившие многочисленные кражи. Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел (МВД).

Совместные оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками Управления криминальных расследований и 20-го отделения полиции Управления полиции Насиминского района.

В результате задержаны жители Агсуинского района Алисахиб Бадалов и Габиль Нагиев, подозреваемые в краже денег, велосипеда и предметов обихода из принадлежащего Гюльбахар Гасымовой салона красоты, принадлежащего Эльману Асадову подсобного помещения, принадлежащих Наргиле Байрамовой, Сакине Джафарли аптек, принадлежащего Кямале Гафаровой магазина, принадлежащих Али Мустафаеву и Шамхалу Исмаилову автомобилей.

В отношении задержанных лиц начато уголовное дело, расследование продолжается.