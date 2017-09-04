В Баку задержаны лица, ранившие двух женщин ножом

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию и предотвращению преступлений против личности с причинением тяжкого вреда здоровью человека при неизвестных обстоятельствах.

Как сообщили Report в министерстве внутренних дел, на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку перед входом в подъезд одного из домов неизвестные нанесли ножевые ранения жительницам города Баку Вюсале Сарамановой и Эльнаре Микаиловой. Из-за госпитализации пострадавших в тяжелом состоянии взять их показания было невозможно.

Сразу после поступления информации сотрудники 25-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции были начаты оперативно-розыскные мероприятия. В результате операций, проведенных сотрудниками отделения в короткий срок по горячим следам, был задержан и передан следствию подозреваемый в совершении преступления житель города Лянкяран Шахрияр Ализаде.

Во время расследования стало известно, что в преступлении участвовала сожительница Ш.Ализаде и подруга пострадавшей Элеонора Османова. В результате проведенных операций Э.Османова была задержана.

По факту в следственном отделе Низаминского РУП было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, продолжаются необходимые следственные действия и неотложные оперативно-розыскные мероприятия.