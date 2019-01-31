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    В Баку задержаны лица, ограбившие 14 дачных домов

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 42-го отделения полиции Сабунчинского РУП задержаны лица, ограбившие частные дома на территории района. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, в ходе операции были задержаны житель Сураханского района Эльгюн Гахраманов и Сабунчинского района - Наджафгулу Гулиев. 

    В ходе расследований выяснилось, что они украли систему комби, телевизоры и другую бытовую технику из 14 домов в дачных массивах Нардарана, Лахыджа, поселков Маштага и Бильгях.

    Отметим, что в дачные дома проникал Э.Гахраманов. Затем, украденные предметы они вывозили на автомобиле Н.Гулиева и продавали. "Выручку" они делили между собой. 

    Материалы, собранные по факту в 42-м отделении полиции, направлены в следственный отдел Сабунчинского РУП. Расследования продолжаются. 

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