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В Баку задержаны лица, которых граждане Ирана привлекли к наркокурьерству

В Баку задержаны лица, которых граждане Ирана привлекли к наркокурьерству В Бинагадинском районе Баку задержаны лица, которых граждане Ирана привлекли к наркокурьерству. У них было обнаружено и изъято 26 килограммов героина и метамфетамина.
Происшествия
23 августа 2023 г. 16:26
В Баку задержаны лица, которых граждане Ирана привлекли к наркокурьерству

В Бинагадинском районе Баку задержаны лица, которых граждане Ирана привлекли к наркокурьерству. У них было обнаружено и изъято 26 килограммов героина и метамфетамина.

Об этом Report сообщили в МВД.

Сотрудники Бинагадинского районного управления полиции задержали занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств Фахри Гасанзаде, Талата Мурадова и его брата Ниджата. В своих показаниях они заявили, что получали наркотики от человека по имени Кянан.

В ходе оперативных мероприятий был задержан и житель столицы Кянан Сафаров. По адресу его проживания были обнаружены 20 килограммов героина, 2 килограмма психотропного вещества метамфетамина, 127 таблеток, содержащих психотропные вещества, и электронные весы. Кянан Сафаров сообщил, что наркотики для доставки по разным адресам на территории столицы он получил от гражданина Ирана, с которым познакомился в социальной сети “Instagram”.

В ходе другой операции, проведенной сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции, был задержан Рафиг Мамедов, ранее судимый за организацию незаконного оборота наркотиков. У него было обнаружено более 4 килограммов героина, приобретенного с целью продажи. Рафиг Мамедов заявил, что приобрел наркотики у гражданина Ирана по имени Сярхяд, с которым познакомился в социальной сети TikTok.

В отношении каждого из задержанных продолжается расследование в следственном отделе Бинагадинского районного управления полиции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda İran vətəndaşlarının narkokuryerliyə cəlb etdiyi şəxslər saxlanılıb

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