Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В Баку задержаны лица, избившие и вымогавшие деньги у хозяина дома.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел, 18 августа двое неизвестных проникли в дом на территории поселка Бинагади (2-ая промысловая) и, избив хозяина, потребовали деньги и ювелирные украшения. Однако из-за возникшего шума им не удалось осуществить задуманное и грабители были вынуждены покинуть дом.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 4-го отделения полиции Бинагадинского РУП, подозреваемые в совершении преступления - жители Закаталы Расим Гулиев и Вусал Абдуллаев были задержаны.

По факту ведется расследование.