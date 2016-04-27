В Баку задержаны криминальные авторитеты

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Баку задержаны 3 криминальных авторитета.

Как сообщает Report, операцию в одном из кафе в Сабунчинском районе провели сотрудники Главного управления полиции Баку и Управления полиции Сабунчинского района.

При обыске задержанных и их автомобилей обнаружено и изъято 3 автомата "Калашникова", пистолеты марки "Макарова" и "Наган", а также героин.

По предварительным сведениям, задержанные являются людьми из окружения криминального авторитета Надира Салифова по прозвищу "Лоту Гули".