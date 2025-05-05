В Баку задержаны интернет-мошенники, обманувшие граждан на более 51 тыс. манатов

В Баку задержаны интернет-мошенники, обманувшие граждан на более 51 тыс. манатов

В Баку задержаны интернет-мошенники, обманувшие граждан на более 51 тыс. манатов

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Полиция Хазарского района задержала двух мошенников, обманом присвоивших свыше 51 тыс. манатов у граждан посредством социальных сетей. Как сообщили Report в МВД, жертвами 17-летнего И.Мамедова и 33-летнего В.Багирова стали доверчивые граждане, которым злоумышленники обещали высокий доход от инвестиций. В общей сложности злоумышленники присвоили 51 743 маната. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Правоохранители призывают граждан быть бдительными и не доверять заманчивым предложениям о легком заработке в интернете. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram