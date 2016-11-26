В Баку задержаны иностранцы, торгующие фальшивыми евро

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержаны лица, продающие фальшивые денежные купюры.
Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел.
Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, при попытке продажи 19 фальшивых купюр номиналом в 500 евро были задержаны гражданин Грузии Талех Наибов и гражданка Украины Валентина Билык,
По факту возбуждено уголовное дело.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
Поделиться в Facebook