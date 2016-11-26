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    В Баку задержаны иностранцы, торгующие фальшивыми евро

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержаны лица, продающие фальшивые денежные купюры. 

    Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном  сайте министерства внутренних дел. 

    Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, при попытке продажи 19 фальшивых купюр номиналом в 500 евро были задержаны гражданин Грузии Талех Наибов и гражданка Украины Валентина Билык,  

    По факту возбуждено уголовное дело.

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