В Баку задержаны иностранцы, торгующие фальшивыми евро

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Баку задержаны лица, продающие фальшивые денежные купюры.

Как сообщает Report, информация об этом распространена на официальном сайте министерства внутренних дел.

Согласно информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, при попытке продажи 19 фальшивых купюр номиналом в 500 евро были задержаны гражданин Грузии Талех Наибов и гражданка Украины Валентина Билык,

По факту возбуждено уголовное дело.