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    ​В Баку задержаны и привлечены к ответственности 5 автохулиганов

    Установлены и наказаны в административном порядке 4 водителя, управлявшие автомобилем в нетрезвом состоянии

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ С 29 мая по 23 июня сотрудники Государственной дорожной полиции задержали на территории Баку пять автохулиганов, не подчинившихся приказу остановиться.

    Об этом Report сообщил начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

    За указанное время были наказаны 4 водителя, управлявшие транспортным средством в нетрезвом состоянии. Задержанные наказаны в административном порядке. 

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