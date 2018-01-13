В Баку задержаны двое лиц, сообщивших о ложном теракте

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ 12 января в 12:38 в службу "112" МЧС поступил звонок от неизвестного лица, сообщившего на английском языке об имеющейся у них бомбе и запланированном теракте.

Об этом сообщили Report в пресс-службе МВД.

Отмечено, что поступившая в МЧС информация была передана в службу "102" МВД. В результате предпринятых сотрудниками незамедлительных мер выявлено, что данная информация оказалась ложной. Сотрудниками Главного управления полиции г. Баку, Хатаинского и Абшеронского РУП по "горячим следам" были задержаны двое жителей столицы. Следствие продолжается.

МВД предупреждает граждан, что подобные действия являются уголовным преступлением, и в отношении тех, кто намеренно вводит в заблуждение правоохранительные органы, будут приняты серьезные меры в установленном законодательством порядке.