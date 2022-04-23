В Баку задержаны члены преступной группировки

В поселке Бина Хазарского района задержаны члены организованной группировки, занимавшиеся сбытом наркотиков, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов, а также подозреваемые в совершении краж и вымогательств.

В поселке Бина Хазарского района задержаны члены организованной группировки, занимавшиеся сбытом наркотиков, незаконным хранением огнестрельного оружия и боеприпасов, а также подозреваемые в совершении краж и вымогательств.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, в результате операции, проведенной сотрудниками отдела угрозыска и 3-го отдела полиции Хазарского районного управления полиции, на территории, именуемой "Сюдчюлюк совхозу" в поселке Бина были задержаны ранее судимый житель Лянкярана Анар Исмайлов и члены возглавляемой им группировки - Этибар Гулиев, Джейхун Ахадзаде, Эльвин Гаджиев, Гамид Исмайлов и Санан Тахиров и доставлены в отдел полиции.

При обыске в доме А.Исмайлова были обнаружены предназначенный для сбыта 1 кг героина, 1 ручная граната "Ф-1", 1 ружье марки "Ланкастер", 1 пистолет системы Макарова и 25 патронов. У других задержанных были обнаружены различные наркотики.

В ходе расследования было установлено, что члены группировки совершили многочисленные кражи в Хазарском, Сураханском и других районах столицы. Кроме того, по поручению А.Исмайлова члены группировки занимались вымогательством денег у лиц, занимающихся торговлей.

Собранные в 3-м отделе полиции в отношении задержанных материалы переданы в Следственное управление Хазарского РУП. На А.Исмайлова и членов группировки заведено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса. В отношении каждого из них решением суда применена мера пресечения в виде ареста. Продолжаются следственные мероприятия по установлению других преступных связей задержанных.