В Баку задержаны члены преступной группировки, отобравшие у нескольких лиц деньги

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ В Баку задержаны члены преступной группировки, отобравшие у нескольких лиц путем угроз деньги.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 12-го отделения полиции Сабунчинского РУП, были задержаны жители столицы Эльвин Худазаров, Фазиль Алиев, Валех Алиев и Хикмет Агаев. Они подозреваются в том, что 21 августа, угрожая жителю Баку Фазилю Гадирову, отняли у мужчины 300 манатов.

При осмотре багажника принадлежащего Х.Агаеву автомобиля марки BMW также были обнаружены и изъяты нож и изготовленные кустарным методом государственные регистрационные номера.

В ходе оперативных мероприятий выяснилось, что в июле-августе этого года члены преступной группировки отняли путем угроз у 4 жителей Баку в общей сложности 3 540 манатов.