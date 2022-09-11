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В Баку задержаны члены наркобанды

В Баку задержаны члены наркобанды В результате операции, проведенной сотрудниками 25-го отдела Низаминского районного управления полиции, задержаны члены наркобанды.
Происшествия
11 сентября 2022 г. 16:34
В Баку задержаны члены наркобанды

В результате операции, проведенной сотрудниками 25-го отдела Низаминского районного управления полиции, задержаны члены наркобанды.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было установлено, что Гюнай Ибрагимова организовала у себя дома опиумный притон. При личном досмотре, а также обыске в доме было обнаружено около двух килограммов героина и метамфетамина.

Также были задержаны и привлечены к следствию еще два человека - Эльчин Мирзоев и Теймур Оруджев, которые употребляли наркотические вещества в доме Г.Ибрагимовой, а также занимались их сбытом в столице.

Собранные по факту материалы направлены в следственный отдел Низаминского РУП. Оперативные мероприятия по задержанию других участников наркобанды продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda narkoşəbəkə aşkarlanıb, saxlanılanlar var

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