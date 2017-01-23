В Баку задержаны члены группы, укравшей сейф с 40 тыс. долларов и 30 тыс. евро

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Баку украден сейф, в котором находились 40 000 долларов и 30 000 евро.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 16-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, задержаны жители города Баку Аслан Микаилов, Роял Керимли и житель Абшеронского района Садиг Нейбатов, укравшие в одной из квартир сейф, в котором находились 40 000 долларов и 30 000 евро.

Расследование по факту продолжается.