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    В Баку задержаны члены группы, укравшей сейф с 40 тыс. долларов и 30 тыс. евро

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Баку украден сейф, в котором находились 40 000 долларов и 30 000 евро.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 16-го отделения полиции Наримановского районного управления полиции, задержаны жители города Баку Аслан Микаилов, Роял Керимли и житель Абшеронского района Садиг Нейбатов, укравшие в одной из квартир сейф, в котором находились 40 000 долларов и 30 000 евро.

    Расследование по факту продолжается.

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