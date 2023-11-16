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В Баку задержаны члены банды, сбывавшей фальшивые доллары

В Баку задержаны члены банды, сбывавшей фальшивые доллары В Баку задержаны члены банды, занимавшейся сбытом фальшивых долларовых купюр.
Происшествия
16 ноября 2023 г. 16:42
В Баку задержаны члены банды, сбывавшей фальшивые доллары

В Баку задержаны члены банды, занимавшейся сбытом фальшивых долларовых купюр.

Как сообщили Report в МВД, в 3-й отдел полиции Хазарского РУП обратился житель бакинского поселка Бина и сообщил, что 10 ноября неизвестный расплатился за покупки в его магазине на территории поселка 21 фальшивой 100-долларовой купюрой.

В результате оперативных мероприятий сотрудники отдела задержали ранее судимых - Гульнару Эйнуллаеву (1981 г.р.), Самира Фатуллаева (1990 г.р.), и Али Гамидова (1999 г.р.). В ходе досмотра у Самира Фатуллаева было изъято 14 поддельных купюр достоинством 100 долларов.

По факту продолжается расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda saxta dollar satan dəstə üzvləri saxlanılıb

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