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В Баку задержаны члены банды, предоставлявшие поддельные рецепты на приобретение психотропных веществ

В Баку задержаны члены банды, предоставлявшие поддельные рецепты на приобретение психотропных веществ В Баку задержаны члены банды, предоставлявшие поддельные рецепты на приобретение психотропных препаратов.
Происшествия
20 ноября 2023 г. 13:36
В Баку задержаны члены банды, предоставлявшие поддельные рецепты на приобретение психотропных веществ

В Баку задержаны члены банды, предоставлявшие поддельные рецепты на приобретение психотропных препаратов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Низаминского районного управления полиции, были задержаны жители города Баку Гулу Салманов (1999 г.р.), Али Балаев (1986 г.р.), Мушвиг Шахбазов (1986 г.р.) и Азиза Алиева (1987 г.р.).

Всего у членов банды было обнаружено и изъято 350 таблеток прегабалина, 600 таблеток трамадола и большое количество метамфетамина.

А.Алиева, предоставив членам банды поддельные рецепты, создала условия для приобретения и организации незаконного оборота психотропных веществ.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda saxta reseptlər hazırlayan dəstə üzvləri saxlanılıb

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